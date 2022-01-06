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Депутат Госдумы предложил провести референдум о воссоединении Казахстана с Россией

CentralAsia (KZ) -  Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (регион — Дагестан) предложил провести референдум о воссоединении Казахстана с Россией.

«В сети идёт обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией. Лично моя позиция, как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от политики и должностей. Поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической Родиной — Россией. Замечу, что сам президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев все свои заявления делает на русском языке. Считаю, это будет хорошим проявлением подлинной демократии!».

Он является членом комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции.

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