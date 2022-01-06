В Алматы полицейские зачищают улицы от протестующих, - МВД

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CentralAsia (KZ) - Полицейские в Алматы выдвинулись для зачистки улиц Карасай батыра и Масанчи. Об этом корреспонденту Vласти сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве отметили, что в городе идут задержания и отбиваются здания.

«Оружие применяют? Конечно, против этих. Я не могу сказать, это во время ЧП положено. Они прикрываются детьми, женщинами, мы предупреждаем всех не выходить. Это затрудняют нашу работу. А им хочется поснимать», – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в МВД заявили, что «среди террористов и задержанных нет данных по погибшим». Они передали, что почти 1000 пострадавших обратились в больницу, 378 людей госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации.

Также ряд казахских СМИ сообщают, что задержаны более 2 тыс. человек.

Ранее пресс-секретарь ДВД Салтанат Азирбек сообщила телеканалу Хабар 24, что в результате антитеррористической спецоперации «ликвидированы десятки, личности устанавливаются».

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