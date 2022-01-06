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Узбекистан полностью прекратил экспорт газа в Россию, чтобы покрыть внутреннее потребление

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан в настоящее время полностью прекратил экспорт природного газа для покрытия сезонного максимума потребления внутри страны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Узбекистана.

В 2022 году Узбекистан не планирует поставлять природный газ в Россию. На данный момент поставки газа в РФ не осуществляются, и планов на 2022 год не имеется, заявили в министерстве.

Узбекистан в 2018 году поставил «Газпрому» 3,8 млрд куб. м газа, в 2019 году увеличил поставки до 4,9 млрд куб. м, а в 2020 году прекратил их, а «Газпром» начал поставки в Узбекистан газа из Туркменистана.

По данным статистического справочника BP, в 2020 году добыча природного газа в Узбекистане снизилась до 47,1 млрд куб. м с 57,3 млрд куб. м в 2019 году. При этом внутреннее потребление практически не изменилось - 43 млрд куб. м после 44,4 млрд куб. м в 2019 году.

Основным направлением поставок газа из Узбекистана является Китай. По данным таможни КНР, в 2020 году было поставлено 3,277 млрд куб. м газа, за 10 месяцев 2021 года поставки выросли до 4,020 млрд куб. м.

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