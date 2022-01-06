Eвросоюз призвал Россию уважать суверенитет Казахстана, - BBC

CentralAsia (KZ) - Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сказал журналистам, что ЕС «с осторожностью» воспринимает ввод иностранных войск в Казахстан, а Еврокомиссия в целом призвала Россию уважать суверенитет Казахстана.

Как пишет BBC, пресс-секретарь Еврокомиссии, комментируя отправку контингента ОДКБ в Казахстан, призвал России уважать независимость этой страны и снова заверил, что ЕС готов помочь в налаживании диалога.

«Насилие должно прекратиться. Мы также призываем все стороны к сдержанности и поиску мирного выхода из этого положения. Конечно же, ЕС готов и хочет поддержать диалог в стране», - сказал пресс-секретарь.

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