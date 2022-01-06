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МИД Таджикистана просит таджикистанцев в Казахстане избегать места скопления людей

CentralAsia (KZ) -  Министерство иностранных дел Таджикистана просит находящихся на территории Казахстана граждан Таджикистана проявлять максимальную бдительность и избегать места скопления людей.

«Настоятельно рекомендуем гражданам Таджикистана строго соблюдать предписания введенных на территории Казахстана режима чрезвычайного положения.

В случае попадания граждан Таджикистана в сложную ситуацию, им необходимо незамедлительно сообщить в посольство Таджикистана в Нур-Султане по круглосуточному дежурному телефону +77172240929.

Одновременно просим граждан Таджикистана воздержаться от поездок в Казахстан до полной стабилизации ситуации», - говорится в обращении МИД.

В министерстве также сообщили, что посольство Таджикистана в городе Нур-Султан и Генеральное консульство страны в городе Алматы работают в штатном режиме.

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