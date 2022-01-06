Протесты в Казахстане: В Костанайской области задержаны 245 человек, в том числе и иностранцы

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В Костанайской области, Казахстан во время беспорядков прошлой ночью были задержаны 245 человек. Об этом сообщил корреспондент «Хабар 24» со ссылкой на главу департамента полиции области.

В регионе прошедшей ночью задержали 245 человек. Позднее 35 человек были отпущены, это несовершеннолетние и женщины. Среди задержанных есть жители других стран, в том числе один россиянин. С какой целью иностранцы прибыли в регион, предстоит выяснить полиции.

По данным полиции, задержанные нарушали общественный порядок, ломали лавочки, разбрасывали мусор. На месте происшествия были обнаружены бутылки с зажигательной смесью и травматическое оружие.

Один полицейский пострадал, сейчас он находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает.

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