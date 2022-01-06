экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат Нацгвардии
В Казахстане кримавторитет «Дикий Арман» выступил перед митингующими, но все закончилось потасовкой

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане криминальный авторитет Арман Джумагальдиев, известный по прозвищу «Дикий Арман», выступил перед митингующими, но в итоге все закончилось потасовкой.

Выступая перед собравшимися, «Дикий Арман» заявил, что намерен организовать штаб и установить юрту, куда могут присоединиться желающие.

Он отметил, что оппозиция «им не нужна». При этом, «Дикий Арман» выражался нецензурно, что разозлило одного из митингующих. Последний вступил с ним в перепалку и все переросла в конфликт.

Также кримавторитет провел прямой эфир на своей странице в соцсетях, где призвал не поддаваться провокации и прекратить разбои и беспорядки. По его данным, среди митингующих есть люди, которые «раздают водку и наркотики», а люди на улице «вооружены гранатами и оружием». Он попросил проводить мирные митинги.

За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Не думаю, что отставка Токаева сейчас что-то решит. Вся власть в его руках, - оппозиционер Медетбеков
  • Протестующие в Алматы расходятся, - СМИ
  • В Алматы зафиксированы попытки мародёрства, - СМИ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com