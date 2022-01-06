В Казахстане кримавторитет «Дикий Арман» выступил перед митингующими, но все закончилось потасовкой

CentralAsia (KZ) - В Казахстане криминальный авторитет Арман Джумагальдиев, известный по прозвищу «Дикий Арман», выступил перед митингующими, но в итоге все закончилось потасовкой.

Выступая перед собравшимися, «Дикий Арман» заявил, что намерен организовать штаб и установить юрту, куда могут присоединиться желающие.

Он отметил, что оппозиция «им не нужна». При этом, «Дикий Арман» выражался нецензурно, что разозлило одного из митингующих. Последний вступил с ним в перепалку и все переросла в конфликт.

Также кримавторитет провел прямой эфир на своей странице в соцсетях, где призвал не поддаваться провокации и прекратить разбои и беспорядки. По его данным, среди митингующих есть люди, которые «раздают водку и наркотики», а люди на улице «вооружены гранатами и оружием». Он попросил проводить мирные митинги.

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