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Uzbekistan Airways отменила рейсы в Алматы, Актобе и Актау до 13 января

CentralAsia (KZ) -  Отменены рейсы Ташкент-Алматы-Ташкент, Самарканд-Алматы-Самарканд, Нукус-Актобе-Нукус, Ургенч-Актау-Ургенч, Нукус-Актау-Нукус запланированные с 8 по 13 января, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airways.

Рейсы отменены по техническим причинам аэропортов назначения.

Пассажиры отменённых рейсов в Алматы, Актобе и Актау имеют право на возврат полной стоимости билета по месту его приобретения или бесплатное перебронирование на любую свободную дату после возобновления полетов, сообщили в пресс-службе.

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