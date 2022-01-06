В Казахстане выявлен омикрон-штамм COVID-19

CentralAsia (KZ) - В Казахстане выявлен штамм коронавируса омикрон. Об этом сообщает Минздрав страны.

Омикрон-штамм выявлен в таких городах как: Алматы - 7 случаев, Нур-Султан - 1.

«6 января 2022 года лабораторией молекулярно-генетических исследований филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по городу Нур-Султан завершено полногеномное секвенирование 96 положительных образцов.

По результатам генотипирования в восьми (8,3%) образцах обнаружен новый вариант коронавируса «Омикрон», в том числе семь в Алматы и один в Нур-Султане», - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Впервые новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в 20-х числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, например зараженного ВИЧ.

Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

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