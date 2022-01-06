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Во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат Нацгвардии
В Алматы захватили телевышку «Коктобе», - СМИ
Продолжение: Захват телевышки «Коктобе» не подтвердился

CentralAsia (KZ) -  Поступают сообщения о захвате телевышки «Коктобе» в Алматы, пишет КазТаг.

На западе Казахстана с 2 января начались митинги против повышения цен на сжиженный газ. С 4 января протесты начались и в других городах. Тяжелая ситуация наблюдается в Алматы, есть жертвы и раненые.

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