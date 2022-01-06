Вооруженные люди кострами и бочками перекрыли въезд в Алматы, - СМИ

CentralAsia (KZ) - Въезды в Алматы перегорожены кострами и бочками, попасть в город крайне сложно, передает корреспондент РБК. На одном из въездов автомобилю корреспондента не дали проехать вооруженные люди в балаклавах.

В пригородах крупнейшего города Казахстана на заправках скапливаются очереди из машин. Одна из таких заправок разгромлена, бензин из хранилища разливают прямо по канистрам. Там же стоят длинные очереди к банкоматам.

На подъезде в город и на небольшом удалении от центра корреспондент РБК не увидел ни одного представителя сил правопорядка, но были замечены вооруженные люди в балаклавах. В городе по-прежнему нет мобильного интернета, сотовая связь работает урывками, телевизионные каналы — через один. Немногочисленные собеседники корреспондента РБК очень насторожены, вооруженных людей и тех, кто участвовал в погромах, называют бандитами.

Алматы стала центром уличных беспорядков, которые охватили ряд крупных городов Казахстана. В ночь на 6 января, по данным местной полиции, участники беспорядков попытались захватить несколько административных зданий. В результате десятки человек были «ликвидированы», сообщает полиция. Среди правоохранителей также есть жертвы — 13 человек погибли, причем двое были найдены с отсеченной головой. Пострадали более 350 силовиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на комендатуру города.

Протесты в Казахстане начались 2 января на фоне резкого роста цен на сжиженный углеводородный газ, основной вид автомобильного топлива в Казахстане. Несмотря на обещания властей ввести госрегулирование на топливо и сдержать цены, а также после отставки правительства, протесты переросли в беспорядки. 5 января, участники беспорядков ворвались в здание администрации Алма-Аты. В нем и в здании представительства Генпрокуратуры начался пожар. Затем они напали на управления полиции и Комитета нацбезопасности. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев до 19 января ввел по всей стране режим чрезвычайного положения и обратился за помощью к Организации договора коллективной безопасности (в нее входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан). 6 января ОДКБ направила в Казахстан воинский контингент, от России в страну направились подразделения ВДВ. Цель контингента — охрана военных и государственных объектов.

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