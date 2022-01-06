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В Алматы началась стрельба, - СМИ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  

В районе площади Республики в Алматы началась стрельба и слышны взрывы, сообщает корреспондент ТАСС.

По данным агентства, военные по громкоговорителям требуют покинуть площадь, предупреждая, что откроют огонь.

«Sputnik Казахстан» передает, что силовики начали зачищать территорию площади. «Группы по 5-6 человек бегут со стороны площади Республики. У некоторых ранения», — говорится в сообщении издания.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев, на площадь Республики в Алматы выехали пять военных машин «КАМАЗ». Стрельба продолжается, слышны выстрелы автоматического оружия.

Агентство ВВС также сообщает, что в центре Алматы идет стрельба.

«Я слышу стрельбу близ центра Алматы. Столкновения продолжаются», - пишет корреспондент ВВС Абдужалил Абдурасулов.

Разные агентства и интернет-издания сообщают со ссылкой на очевидцев о стрельбе, в том числе очередями, на Площади Республики в Алматы. Там в четверг оставались несколько сотен протестующих.

В последние часы появляется довольно много сообщений о стрельбе в разных местах старой столицы Казахстана.

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