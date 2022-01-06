В Алматы началась стрельба, - СМИ

CentralAsia (KZ) -
В районе площади Республики в Алматы началась стрельба и слышны взрывы, сообщает корреспондент ТАСС.
По данным агентства, военные по громкоговорителям требуют покинуть площадь, предупреждая, что откроют огонь.
«Sputnik Казахстан» передает, что силовики начали зачищать территорию площади. «Группы по 5-6 человек бегут со стороны площади Республики. У некоторых ранения», — говорится в сообщении издания.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев, на площадь Республики в Алматы выехали пять военных машин «КАМАЗ». Стрельба продолжается, слышны выстрелы автоматического оружия.
Агентство ВВС также сообщает, что в центре Алматы идет стрельба.
«Я слышу стрельбу близ центра Алматы. Столкновения продолжаются», - пишет корреспондент ВВС Абдужалил Абдурасулов.
Разные агентства и интернет-издания сообщают со ссылкой на очевидцев о стрельбе, в том числе очередями, на Площади Республики в Алматы. Там в четверг оставались несколько сотен протестующих.
В последние часы появляется довольно много сообщений о стрельбе в разных местах старой столицы Казахстана.