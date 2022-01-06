Обращение Казахстана в ОДКБ верное и своевременное, - депутат Совфеда Джабаров

CentralAsia (KZ) - Обращение Казахстана к главам стран ОДКБ верное и своевременное. Об этом сказал депутат Совета Федерации России Владимир Джабаров в интервью.

«Мы знаем, что все страны, входящие в Организацию договора о коллективной безопасности, поддержали просьбу Токаева, и уже многие отправляются туда. Мы знаем, чем это все может закончиться. У нас еще в свежей памяти события 2014-го года на Украине, когда все закончилось выступлением националистов, экстремистов, радикалов, стрельбой», - сказал Джабаров.

По его словам, у стран ОДКБ есть опыт подобных совместных операций. Многие учения ОДКБ шли именно в этом направлении — борьба с международным террористом и с бандитскими террористическими группировками.

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