Мирзиеев и Эрдоган заявили, что считают необходимым принять все меры для обеспечения стабильности в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Президенты Узбекистана и Турции Шавкат Мирзиёев и Турции Реджепо Тайип Эрдоган (не входят в ОДКБ) во время телефонного разговора заявили, что считают необходимым принять все меры для обеспечения стабильности в Казахстане, сообщается на сайте президента Узбекистана.
Вместе с тем главы государств призвали к мирному урегулированию ситуации, подчеркнув важность недопущения насилия и эскалации.
Также в ходе беседы лидеры двух стран обсудили текущее состояние и перспективы узбекско-турецких отношений стратегического партнерства, а также вопросы дальнейшей активизации сотрудничества. Состоялся также обмен мнениями о ситуации в Центральной Азии, в частности о складывающейся обстановке в Казахстане.
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