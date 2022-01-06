экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Во время беспорядков в Казахстане погибли 8 полицейских и солдат Нацгвардии
В Алматы обстановка остается сложной, - МВД Казахстана прокомментировало ситуацию в стране
фото Zakon.kz
фото Zakon.kz

CentralAsia (KZ) -  МВД Казахстана прокомментировало ситуацию в стране.

Как сообщает ORDA со ссылкой на МВД, в Нур-Султане, Шымкенте, Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей обстановка стабильная.

Наиболее сложная обстановка остаётся в Алматы, где вооруженные лица захватили и частично разгромили ряд помещений государственных органов, финансовых организаций, телекомпаний, объектов торговли.

В Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях перекрыты несколько участков автодорог и один железнодорожный путь.

В регионах усиленное патрулирование нарядов полиции и национальной гвардии: выставлены блокпосты, ведутся задержание нарушителей правопорядка, установление и задержание преступников. В случае вооруженного сопротивления требованиям сложить оружие – их уничтожают, сообщили в МВД РК.

За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Военные кидают гранаты в людей в Алматы, - СМИ
  • Аким Мангистауской области призвал митингующих разойтись, взамен он пообещал не привлекать их к ответственности
  • Беспорядки в Казахстане: Задержаны более 200 человек, пострадали 95 полицейских


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com