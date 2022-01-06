В Алматы обстановка остается сложной, - МВД Казахстана прокомментировало ситуацию в стране

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CentralAsia (KZ) - МВД Казахстана прокомментировало ситуацию в стране.

Как сообщает ORDA со ссылкой на МВД, в Нур-Султане, Шымкенте, Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей обстановка стабильная.

Наиболее сложная обстановка остаётся в Алматы, где вооруженные лица захватили и частично разгромили ряд помещений государственных органов, финансовых организаций, телекомпаний, объектов торговли.

В Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях перекрыты несколько участков автодорог и один железнодорожный путь.

В регионах усиленное патрулирование нарядов полиции и национальной гвардии: выставлены блокпосты, ведутся задержание нарушителей правопорядка, установление и задержание преступников. В случае вооруженного сопротивления требованиям сложить оружие – их уничтожают, сообщили в МВД РК.

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