Площадь Республики в Алматы расчищена от преступных группировок, - МВД 

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CentralAsia (KZ) - Площадь Республики в Алматы расчищена от преступных группировок. Об этом сообщает пресс-служба МВД Казахстана.
Ранее сообщалось, что в районе площади Республики началась стрельба и слышны взрывы.
По данным СМИ и очевидцев, военные по громкоговорителям требовали покинуть площадь, предупреждая, что откроют огонь.
Также «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев сообщал, что на площадь Республики выехали пять военных машин «КАМАЗ» и были слышны выстрелы автоматического оружия.
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