Верховный комиссар ООН: Почти 1000 человек получили ранения в ходе акций протеста в Алматы

CentralAsia (KZ) - Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет 6 января призвала всех, в том числе силы безопасности, протестующих и других, воздерживаться от насилия и искать мирное решение проблем. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Управлением верховного комиссара ООН.

Представитель полиции Алматы заявил, что убиты десятки протестующих. Кроме того, по сообщениям, почти 1000 человек получили ранения в ходе акций протеста, которые начались 2 января. По данным МВД Казахстана, в результате беспорядков погибли 12 сотрудников правоохранительных органов, 317 сотрудников полиции и сотрудников Национальной гвардии получили ранения.

«Международное право ясно: люди имеют право на мирный протест и свободу выражения мнений. В то же время протестующие, какими бы злыми или обиженными они ни были, не должны прибегать к насилию в отношении других», - сказала Бачелет.

ОМОН якобы использовал гранаты со слезоточивым газом и светошумовые гранаты в столкновениях с демонстрантами в Алматы. Протестующие захватили несколько правительственных зданий в городе, подожгли их и попытались штурмовать полицейские участки. Согласно сообщениям, 6 января перед зданием мэрии Алматы произошла интенсивная перестрелка между военными и вооруженными лицами.

Верховный комиссар напомнила властям Казахстана, что сила должна применяться в соответствии со строгими требованиями необходимости и соразмерности. «Смертоносная сила, в частности боевые патроны, должны использоваться только в качестве крайней меры против конкретных лиц для устранения непосредственной угрозы смерти или серьезных травм», - говорится в заявлении комиссара.

Чрезвычайное положение, объявленное в нескольких районах 5 января, в том числе в главном городе Алматы и столице Нур-Султане, теперь распространено на всю страну. Чрезвычайное положение, включая комендантский час с 11 вечера до 7 утра, должно сохраняться до 19 января.

«Государства действительно имеют право объявлять чрезвычайное положение при определенных узких обстоятельствах, но любое отступление от прав человека подчиняется строгим требованиям необходимости и соразмерности. Определенные права, включая право на жизнь, запрещение пыток и других видов жестокого обращения, а также право не подвергаться произвольному задержанию, продолжают применяться при любых обстоятельствах», - подчеркнула она.

В свете запроса властей Казахстана о направлении сил безопасности в страну в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членами которой являются Казахстан, Российская Федерация, Беларусь, Таджикистан, Кыргызстан и Армения, Верховный комиссар подчеркнула, что применение силы всеми силами безопасности, включая иностранные силы, для поддержания и восстановления общественного порядка должно руководствоваться нормами и стандартами международного права, применимыми к сотрудникам правоохранительных органов.

По данным казахстанских официальных лиц, более 2000 человек были взяты под стражу в полиции. Бачелет призвала освободить всех арестованных и задержанных исключительно за осуществление своих прав на мирный протест и свободу выражения мнений. Она подчеркнула, что все утверждения о нарушениях прав человека должны быть незамедлительно, независимо и тщательно расследованы. Государство также обязано обеспечить полное соблюдение всех процессуальных прав задержанных.

С воскресенья в Казахстане были значительно нарушены интернет-сервисы, которые перешли к полному отключению.

«Отключение Интернета – в результате ограничения доступа людей к информации и их права на свободу выражения мнений, собраний и участия, а также множества других прав – не является ответом на кризис, но рискует разжечь насилие и беспорядки.

Я настоятельно призываю власти Казахстана обеспечить немедленное и полное восстановление интернет-услуг, которые также жизненно важны для служб экстренной медицинской помощи во время пандемии COVID-19.

Я отмечаю, что правительство Казахстана выразило надежду на то, что с протестующими может быть всеобъемлющий и конструктивный диалог. Я настоятельно призываю их предпринять все шаги для обеспечения развития диалога и обеспечения того, чтобы уважение и защита прав человека оставались первостепенными во время чрезвычайного положения и после него», - сказала она.

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