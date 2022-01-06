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США призвали Казахстан к мирному разрешению кризиса
Тони Блинкен
Тони Блинкен

CentralAsia (KZ) -  Глава Госдепа США Тони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди и призвал казахские власти к «мирному разрешению кризиса с соблюдением прав человека». Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс сообщил, что Блинкен выразил поддержку конституционным институтам страны и принципам свободы слова.

«Госсекретарь также говорил о приоритетном значении укрепления стабильности в Европе, в том числе поддержки суверенитета Украины и ее территориальной целостности в ответ на российскую агрессию», - сказано в сообщении.

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