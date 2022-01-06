Ущерб от беспорядков в Казахстане составил почти $91 млн, - Нацпалата предпринимателей

CentralAsia (KZ) - В Казахстане предприниматели оценили ущерб от беспорядков почти в $91 млн. Об этом передает РБК, ссылаясь на Национальную палату предпринимателей страны «Атамекен».

Так, в основном ущерб был причинен бизнесу в сферах торговли, общественного питания, транспорта, услуг, а также в финансовом секторе.

Общая сумма ущерба от беспорядков в Казахстане составляет, по приблизительным подсчетам, 40 млрд тенге (около $91 млн), из них в Алматы — 39,5 млрд тенге ($89,8 млн).

«Характер ущерба в основном заключается в порче фасадов и помещений, а также имеют место многочисленные факты краж дорогостоящей техники, оборудования, предметов интерьера, товарных запасов», — говорится в сообщении.

Всего в стране выявили около 300 пострадавших бизнесов, расположенных в 43 объектах (из них 12 — ТРЦ и торговые дома).

Кроме того, по данным оружейной ассоциации «Корамсак», в Алмате разграблено шесть оружейных магазинов: «Корган-центр», «Арма-56», «Анна-16», «Анна», «Оружейник» и Pro-Hunt. В организации подчеркнули, что оценить весь нанесенный ущерб пока сложно из-за продолжающихся беспорядков.

Ранее 6 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил оценить ущерб от беспорядков, приступить к восстановлению административных зданий, социальных объектов, жилых домов и оказать господдержку пострадавшим субъектам малого и среднего бизнеса.

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