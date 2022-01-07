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В Нур-Султане обстановка спокойная, - СМИ

CentralAsia (KZ) -  Обстановка в первые минуты после начала комендантского часа в столице Казахстана остается спокойной, сообщает ТАСС.

Как говорится в сообщении, с улиц исчезли прохожие, однако автомобильное движение не прекратилось. Машин на дорогах немного, но они есть. Патруль не препятствует их передвижению.

Подходы к резиденции президента по-прежнему охраняются усиленными нарядами спецназа. Они дежурят в арках Дома министерств, который стоит напротив резиденции, и перекрывают все возможные пути проникновения. Центральный проход забаррикадирован девятью стоящими вплотную друг с другом автобусами. За ними выстроились стражи порядка. Проехать и даже пройти на территорию, прилегающую к резиденции, нельзя и сбоку.

Заблокированы проходы как к Центральному концертному залу «Казахстан», так и к зданию Верховного суда.

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