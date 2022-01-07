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ОДКБ планирует завершить передислокацию миротворцев в Казахстан в пятницу
// Телеканал Звезда.

CentralAsia (KZ) -  Передислокация всех миротворческих подразделений ОДКБ в Казахстан должна завершиться в пятницу. Об этом РИА Новости сообщил генсек организации Станислав Зась.

«Постепенно, думаю, в течение завтрашнего дня мы завершим передислокацию и всех остальных наших миротворческих подразделений», — сказал он.

Зась отметил, что передовая группа российских миротворцев уже находится в Казахстане и приступила к выполнению поставленных задач.

О введении войск Организации Договора о коллективной безопасности ранее попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он назвал ситуацию в стране «вторжением бандформирований, подготовленных из-за рубежа».

Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в Казахстан коллективные миротворческие силы на ограниченный период времени. От России туда направляются подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, Ивановского и Ульяновского соединений ВДВ. Помимо российских военных, туда должны войти представители ВС еще четырех стран — Белоруссии, Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Они будут в том числе охранять государственные и военные объекты и содействовать силам правопорядка.

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