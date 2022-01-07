Казахстанцы застряли в аэропорту Домодедово. Им помогла кыргызская диаспора, - СМИ

CentralAsia (KZ) - Граждане Казахстана застряли в московском аэропорту Домодедово. Единственные, кто им помог — кыргызская диаспора в Москве.

Журналисты поговорили с людьми, которые не могут вернуться домой. Уже двое суток они не покидают столичный аэропорт. Власти, авиакомпании и официальные лица их игнорируют и не дают никакой информации. Их рейсы были перенесены или отменены, альтернатив людям не предложили.

«Единственные, кто решил как-то помочь — кыргызы, которые живут в Москве. Они привезли набор еды, который раздали всем застрявшим. Теперь граждане Казахстана планируют лететь в Бишкек — оттуда можно доехать до границы с родиной и попытаться попасть домой», - говорится в сообщении.

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