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Генпрокуратура заведет уголовные дела на участников протестов в Казахстане. Им грозит от 8 лет до пожизненного

CentralAsia (KZ) -  Участникам беспорядков в Казахстане может грозить наказание до пожизненного срока, а также лишение гражданства. Об этом сообщила Генпрокуратура Казахстана.

«В настоящее время проводится сбор и фиксация следов преступлений. В этой связи просим население сохранить имеющиеся на видеокамерах и мобильных телефонах записи совершенных правонарушений», - сообщили в ведомстве.

Так, участникам протестов грозит от 8 лет лишения свободы до пожизненного срока с лишением гражданства.

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