Интервью генсека ОДКБ: Причины и период ввода войск в Казахстан

Станислав Зась

CentralAsia (KZ) - Генеральный секретарь Организации договора коллективной безопасности Станислав Зась в интервью РИА Новости рассказал, как ОДКБ собирается помогать в разрешении кризиса в Казахстане, будут ли силы организации участвовать в разгоне массовых акций протеста, а так же о том, надолго ли это военное присутствие в среднеазиатской республике.

– Станислав Васильевич, на каком основании вводятся в Казахстан миротворческие силы ОДКБ?

– Основанием для направления в Республику Казахстан Коллективных миротворческих сил ОДКБ являются статьи вторая и четвертая Договора о коллективной безопасности, Соглашение о миротворческой деятельности и, безусловно, обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева об оказании военной помощи. Вот что послужило основанием для принятия главами наших государств решения о проведении миротворческой операции. В статье второй договора о коллективной безопасности говорится четко и понятно, что в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету государства, государства-члены ОДКБ немедленно проводят консультации для координации своих позиций и принимают и реализуют меры для оказания помощи этому государству. Что в данном случае и произошло в Казахстане.

Те события, которые там сейчас происходят, представляют собой реальную угрозу безопасности страны, ее стабильности и даже территориальной целостности. Поэтому поступило такое обращение, были проведены экстренные консультации глав государств и принято соответствующее решение о задействовании миротворческого потенциала ОДКБ. Для того, чтобы там минимизировать, локализовать эти угрозы. Это к вопросу о том, что послужило основанием для проведения операции.

– На какой срок вводятся в Казахстан Коллективные миротворческие силы ОДКБ?

– Кстати, они уже начали передислокацию. На какой срок? Мы рассчитываем, что срок будет непродолжительным. И в решении СКБ так и звучит: «на не продолжительный период». Какой именно непродолжительный период – несколько дней, либо несколько недель – это будет зависеть от той ситуации, которая будет складываться в Казахстане и, конечно же, от позиции руководства Казахстана. Если оно посчитает, что ситуация стабилизировалась, и она контролируется собственными силами без помощи всех наших государств, то, конечно же, операция закончится, и все войска будут выведены.

– Кто входит в состав Коллективных миротворческих сил, какова их общая численность?

– В рабочем порядке выразили готовность участвовать все наши государства со своими подразделениями, и уже начата их переброска. Передовая группа российской части миротворческого контингента находится уже в Казахстане и приступила к выполнению поставленных задач. Через два-три часа там уже будет и первый эшелон белорусской группировки. Постепенно, думаю, в течение завтрашнего дня мы завершим передислокацию и всех остальных наших миротворческих подразделений.

Общая численность группировки Коллективных миротворческих сил может быть разная. Сейчас в соответствии с теми решениями, которые приняты – порядка 2500 человек. Будем исходить из ситуации.

У нас весь перечень частей, соединений, входящих в Миротворческие силы ОДКБ – порядка 3,6 тысячи. Поэтому если надо будет, будем усиливать группировку в Казахстане.

– Какие подразделения вошли в состав КМС?

– Разные подразделения, если говорить о всех наших государствах. В основном это, конечно, мобильные части и подразделения. Подразделения по-разному называются: воздушно-десантных войск, сил специальных операций, спецподразделения. Это такой хороший костяк.

В ОДКБ в состав Миротворческих сил от вооруженных сил государств-членов входят именно такие подразделения, которые находятся в постоянной боевой готовности. Они готовы выполнять задачу без какой-то подготовки.

– Участие в Миротворческих силах союзников России по ОДКБ – оно весомое или скорее символическое? Поступают разные данные о численном составе контингента, например, армянские СМИ сообщали, что от Армении участвует подразделение в 70 человек.

– Дело не в количестве. Это жест, который означает готовность поддержать Казахстан. Поддержали все государства, входящие в ОДКБ. Это нам важно.

– Какая география дислокации КМС? Все ключевые города или только Алматы?

– Я пока не буду говорить по географии. Это будет уже зависеть от тех решений, которые будут на месте приниматься командующим этим миротворческим контингентом во взаимодействии с силами правопорядка и Минобороны Казахстана, где именно нужны усилия наших миротворческих подразделений.

Если говорить о тех задачах, которые перед ними поставлены, то условно их можно разделить на две основные. Первая – охрана наиболее важных государственных, стратегических объектов. И вторая задача – оказание помощи в поддержании правопорядка, чтобы люди чувствовали себя безопасно.

Все инсинуации, что, мол, сейчас наши подразделения будут демонстрации разгонять и прочее – нет, этого не будет. У наших КМС ОДКБ другие задачи. Пошли передергивания – о каком-то вторжении или еще что-то, даже до «оккупации» договорились – это, извините, вообще полная глупость.

Оказать помощь и поддержку Казахстану в этот тяжелый период – вот основной мотив решения Совета коллективной безопасности. Как только ситуация стабилизируется, будет принято другое решение, и операция по поддержанию мира будет закончена. Поэтому, конечно, очень неприятно слушать и читать, что «воспользовались ситуацией» – чушь это полная. Еще раз говорю: искреннее желание всех наших государств – реально помочь Казахстану в этой сложной ситуации, поддержать союзника в этот тяжелый период.

– Не секрет, что в Казахстане сейчас действуют вооруженные банды. Если они нападут на какой-то объект, который защищают Миротворческие силы, у сил есть полномочия применять оружие в ответ?

– Да, в этом случае будет применяться оружие. Такие права у военнослужащих Коллективных миротворческих сил есть.

– Кто назначен командующим миротворческих сил?

– Я пока не хочу забегать вперед, потому что еще не формализовано решение. Совет министров обороны ОДКБ будет принимать решение о назначении командующего КМС. Уже есть кандидатура, но пока еще не утверждена, поэтому не хочу и озвучивать. Как будет решение, потом будет опубликовано в СМИ.

– Может ли переброска миротворцев ОДКБ привести к перелому ситуации в республике?

– Ситуация сложная, но уже можно делать осторожный вывод – на основе событий, которые происходили ночью и сегодня днем, что определенный перелом уже наблюдается. В лучшую сторону. И в итоге, как мы надеемся, эта тенденция будет укрепляться.

– В том числе, с помощью ОДКБ?

– Хотелось бы думать, что, в том числе, и с помощью ОДКБ. Но сейчас там казахстанские силы справляются. Тяжело им, конечно, поэтому надо помочь.

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