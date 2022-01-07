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Кыргызстан направит около 150 военных, - казахские СМИ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Казахстан намерены отправить около 150 военных. Об этом 6 января сообщает КазТаг, ссылаясь на источники в правительстве Кыргызстана.

Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров сделал заявление относительно отправки кыргызских военных в Казахстан. Он сказал, что Кыргызстан является членом ОДКБ и поэтому необходимо помочь Казахстану.

«Соглашение ранее было подписано и ратифицировано Жогорку Кенешем. Мы намерены оказать помощь, но сначала выясним: куда направят наших военнослужащих, какие учреждения они будут охранять и все остальные вопросы», - сказал он.

Пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев заявлял, что в случае отправки войск ОДКБ в Казахстан, военные будут охранять только стратегические объекты и не соприкасаться с гражданами.

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