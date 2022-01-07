Белорусские миротворцы сил ОДКБ прибыли в Казахстан на пяти самолетах

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CentralAsia (KZ) - Белорусские миротворцы сил ОДКБ прибыли в Казахстан на пяти самолетах ИЛ-76, сообщают казахстанские СМИ.

«По результатам разговора с министром обороны Казахстана, мы видим их полную решимость к наведению порядка и недопущению нарушений конституционного строя», - сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

О введении войск Организации Договора о коллективной безопасности ранее попросил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он назвал ситуацию в стране «вторжением бандформирований, подготовленных из-за рубежа».

Совет коллективной безопасности ОДКБ решил направить в Казахстан коллективные миротворческие силы на ограниченный период времени.

Так, от России туда направили подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, Ивановского и Ульяновского соединений ВДВ. Российские военные уже прибыли в Казахстан. Помимо российских и белорусских, туда должны войти представители ВС еще трех стран — Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Они будут в том числе охранять государственные и военные объекты и содействовать силам правопорядка.

Полное интервью генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася о ситуации в Казахстане читайте здесь.

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