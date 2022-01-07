В Алматы снова слышны выстрелы. Что происходит в Казахстане на данный момент?

CentralAsia (KZ) - В Алматы возобновилась стрельба с наступлением вечера, столкновения происходят в районе площади Республики. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники.

Что сообщают очевидцы с места событий:

- В Актау протестующие перекрыли дорогу к аэропорту, люди стягиваются к центральной площади города. Столкновений пока нет.

- В центре Тараза около 23:30 доносились звуки выстрелов. Полиция разгоняла собравшихся протестующих.

- В Павлодаре на въезде в город стоят блокпосты. В банкоматах есть наличность, но люди стоят в больших очередях. Продуктовые магазины работают. Общественный транспорт работает. Площадь со вчерашнего вечера заблокирована. Любые подъезды к площади закрыты. Связь работает только Beeline, в продаже их сим-карты отсутствуют. В магазине половина прилавков пустые.

- По периметру Нур-Султана выставлены 6 блокпостов: в сторону Караганды, Косшы, Кокшетау, Павлодара, поселков Коргалжын и Астраханка. Ограничен въезд и выезд из Нур-Султана. Как сообщили в городской полиции, ситуация в столице находится под полным контролем.

- В Кызылординской области, где проводится антитеррористическая операция, пострадали 168 человек, 77 из них госпитализированы.

Кроме того, мобильный интернет в большинстве регионов Казахстана до сих пор остается отключенным, передает Global Check.

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