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В разных странах устраивают акции в поддержку протестующих казахстанцев

CentralAsia (KZ) -  Люди в разных странах поддерживают протестующих казахстанцев, устраивая акции.

Как сообщает НЕХабар, на акцию в поддержку демонстрантов вышли казахстанцы, проживающие в Турции.

По данным телеграм-канала Оян Казахстан, также акции поддержки проходят в Киеве и Белоруси.

Как сообщает ТАСС, около трех десятков человек собрались на митинг у генерального консульства Казахстана в Нью-Йорке в поддержку соотечественников.

Казахстанцы в Лос-Анджелесе вышли поддержать соотечественников и против ввода войск Путина в Казахста, сообщает телеграм-канал БАСЕ.

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