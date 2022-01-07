В разных странах устраивают акции в поддержку протестующих казахстанцев

CentralAsia (KZ) - Люди в разных странах поддерживают протестующих казахстанцев, устраивая акции.

Как сообщает НЕХабар, на акцию в поддержку демонстрантов вышли казахстанцы, проживающие в Турции.

По данным телеграм-канала Оян Казахстан, также акции поддержки проходят в Киеве и Белоруси.

Как сообщает ТАСС, около трех десятков человек собрались на митинг у генерального консульства Казахстана в Нью-Йорке в поддержку соотечественников.

Казахстанцы в Лос-Анджелесе вышли поддержать соотечественников и против ввода войск Путина в Казахста, сообщает телеграм-канал БАСЕ.

За событиями в Казахстане следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения