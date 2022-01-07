Если ситуация ухудшится, не исключено эвакуировать своих граждан из Казахстана, - МИД Монголии

CentralAsia (MNG) - Заместитель министра иностранных дел Б. Мөнхжин высказал свою позицию по ситуации в Казахстане.

«Премьер-министр был проинформирован о ситуации в Казахстане. В Казахстане проживают и работают 4028 граждан нашей страны. В министерстве заявили, что ни один гранжданин Монголии не пострадал в результате беспорядков. Мы пытаемся связаться с гражданами. Однако связь невозможна из-за перебоев в работе Интернета и мобильной сети в этой стране. Хотя стационарный телефон работает, со связью есть проблемы. В зависимости от ситуации возможны меры по эвакуации наших граждан. Но пока проблема не так серьезна», - сказал он.

Всего в Казахстане живут и работают 4028 граждане Монголии. Из которых:

1383 человека легально

1600 человек проживают нелегально

1045 студентов учатся.

Посольство Монголии призывает своих граждан не посещать места массового скопления людей. В МИД сообщили, что для получения экстренной помощи и консультации по ситуации вы можете позвонить в посольство в Нур-Султане по телефонам + 77172266773, + 77055840628, +77051395535 и по горячей линии консульского отдела по телефону 83042222.

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