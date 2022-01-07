экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Если ситуация ухудшится, не исключено эвакуировать своих граждан из Казахстана, - МИД Монголии

CentralAsia (MNG) -  Заместитель министра иностранных дел Б. Мөнхжин высказал свою позицию по ситуации в Казахстане.

«Премьер-министр был проинформирован о ситуации в Казахстане. В Казахстане проживают и работают 4028 граждан нашей страны. В министерстве заявили, что ни один гранжданин Монголии не пострадал в результате беспорядков. Мы пытаемся связаться с гражданами. Однако связь невозможна из-за перебоев в работе Интернета и мобильной сети в этой стране. Хотя стационарный телефон работает, со связью есть проблемы. В зависимости от ситуации возможны меры по эвакуации наших граждан. Но пока проблема не так серьезна», - сказал он.

Всего в Казахстане живут и работают 4028 граждане Монголии. Из которых:

1383 человека легально

1600 человек проживают нелегально

1045 студентов учатся.

Посольство Монголии призывает своих граждан не посещать места массового скопления людей. В МИД сообщили, что для получения экстренной помощи и консультации по ситуации вы можете позвонить в посольство в Нур-Султане по телефонам + 77172266773, + 77055840628, +77051395535 и по горячей линии консульского отдела по телефону 83042222.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • «Народ требует не только снижения цен на газ, но и справедливости, свободы». Знаменитости Казахстана высказались о ситуации
  • Протесты в Казахстане: Таджикистан готов участвовать в миротворческих механизмах ОДКБ, - Рахмон
  • Токаев обратился к ОДКБ за помощью, так как «в Казахстане был акт агрессии»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com