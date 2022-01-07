Недельный ребенок успешно перенес операцию по удалению опухоли забрюшинного пространства в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Врачи и специалисты отделения общей хирургии Центра здоровья матери и ребенка успешно удалили и вылечили врожденной опухоли забрюшинного пространства у недельного новорожденного путем эндоскопической операции. Такая опухоль встречается примерно у одного из 100 000 живорождений.

Когда хирург отделения уточнил состояние новорожденного после операции, ребенок, перенесший операцию по удалению опухоли, в настоящее время проходит курс лечения. Состояние малыша улучшается.

Отделение общей хирургии — единственное отделение в стране, которое оказывает все виды хирургической помощи детям, и его сотрудники стремятся сосредоточиться на неонатальной хирургии в 2022 году.

«Раннее обнаружение ребенка с опухоли в утробе матери, как только он родится, и своевременное хирургическое вмешательство до того, как рак распространился на другие органы, положительно скажется на качестве жизни ребенка в будущем. У малыша будет возможность жить как здоровый ребенок».

На этой неделе отделение планирует вылечить и прооперировать опухоли у четырех новорожденных.

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