В Монголии число пользователей Интернета увеличилось на 38,4 процента за десятилетие

CentralAsia (MNG) - В Монголии 71,8 процента населения в возрасте 15 лет и старше пользуются Интернетом. Согласно переписи населения и жилого фонда, проведенной Национальным статистическим управлением Монголии (НСУ) в 2020 году, количество пользователей Интернета увеличилось на 38,4 процента по сравнению с десятилетием назад.

Интернетом пользуются 85,4 процента холостяков. Показатель показывает рост на 35,8 процента со времени переписи 2010 года.

Из общего числа пользователей Интернета люди в возрасте 20-24 лет составили 91,3 процента, или самый высокий показатель, в то время как самый низкий показатель составляли дети в возрасте 6-9 лет – 20,4 процента и люди в возрасте 70 лет и старше – 18,4 процента.

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