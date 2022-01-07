экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии число пользователей Интернета увеличилось на 38,4 процента за десятилетие

CentralAsia (MNG) -  В Монголии 71,8 процента населения в возрасте 15 лет и старше пользуются Интернетом. Согласно переписи населения и жилого фонда, проведенной Национальным статистическим управлением Монголии (НСУ) в 2020 году, количество пользователей Интернета увеличилось на 38,4 процента по сравнению с десятилетием назад.

Интернетом пользуются 85,4 процента холостяков. Показатель показывает рост на 35,8 процента со времени переписи 2010 года.

Из общего числа пользователей Интернета люди в возрасте 20-24 лет составили 91,3 процента, или самый высокий показатель, в то время как самый низкий показатель составляли дети в возрасте 6-9 лет – 20,4 процента и люди в возрасте 70 лет и старше – 18,4 процента.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В разных странах устраивают акции в поддержку протестующих казахстанцев
  • Протесты в Казахстане: Число погибших силовиков выросло до 18
  • Заработали сайты Казахстана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com