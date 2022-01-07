Монгольский мальчик завоевал золотую медаль по фехтованию в Тайбае

CentralAsia (MNG) - У.Мөнххасар выиграл золотую медаль в командном зачёте на Национальных спортивных играх среди учащихся средних школ 2021 года в Тайване.

Это крупнейшее мультиспортивное мероприятие cреди учащихся младших и старших классов средних школ.

По сообщениям тайваньских СМИ, У.Мөнххасар переехал со своими родителями жить на Тайвань, когда ему было восемь лет. С детства он страстно любил спорт. До среднего класса увлекался баскетболом, а после занялся фехтованием по совету своего тренера, что стало поворотным моментом в его жизни.

В настоящее время он учится в третьем классе средней школы Тайваня (девятый класс) и после выпуска планирует принять участие в международных соревнованиях, повысив свои навыки фехтования.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения