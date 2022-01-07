Сборная Монголии встретится с китайскими и японскими футболистами

CentralAsia (MNG) - Состоялась жеребьевка Кубка Азии по футзалу Азиатской футбольной конфедерации. Согласно жеребьевке, сборная Монголии по футзалу входит в группу А Восточного региона вместе со сборными Японии и Китая.

Предварительные матчи пройдут с 1 по 15 апреля.

Кубок Азии по футзалу, ранее Чемпионат Азии по футзалу , является Главные международные соревнования по футзалу для национальных сборных Азиатской футбольной конфедерации . Впервые они проводились в 1999 г. и проводились ежегодно до 2008 г., а с тех пор проводятся раз в два года. С 2021 г. турнир будет переименован с «Чемпионата АФК по футзалу» в «Кубок Азии по футзалу АФК».

Иран и Япония — доминирующие страны, единственные две страны, выигравшие турнир, и Иран является единственной страной, которая никогда не финишировала за пределами первой четверки. Иран, чемпион 12 из 15 выпусков соревнований, выиграл 7 раз подряд, прежде чем их серия была прервана Японией. Япония выиграла другие 3 выпуска соревнований.

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