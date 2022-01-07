Кабмин Монголии утвердил структуру двух министерств, которые будут созданы в ближайшее время

CentralAsia (MNG) - 6 января, на внеочередном заседании Кабинет министров утвердил стратегию и структуру Министерства экономики и развития и Министерства цифрового развития и коммуникаций, которые в ближайшее время будут созданы.

Министерство экономики и развития будет состоять из семи департаментов и восьми отделов, отвечающих за вопросы, включая планирование политики для развития, региона и отрасли, финансирование развития, исследования и анализ развития, торгово-экономическое сотрудничество с 80 должностями.

Министерство цифрового развития и коммуникаций будет состоять из шести департаментов и восьми отделов, отвечающих за такие вопросы, как реализация политики цифрового развития, коммуникационной политики и политики кибербезопасности, с 87 должностями.

В ходе встречи были распущены Управление связи и информационных технологий Монголии (УСИТ) и Национальное агентство развития.

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