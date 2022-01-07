Монгольская частная авиакомпания «Хунну эйр» отменила рейс из Улан-Батора в Бишкек

- Монголия, происшествия
- 7:08, 07 января 2022
- Просмотров: 336
CentralAsia (MNG) - Монгольская частная авиакомпания «Хунну эйр» отменила вчерашний рейс Улан-Батор-Бишкек в связи с события, происходящими в Казахстане.
Это связано с тем, что маршрут рейса в Бишкек проходит над территорией Казахстана, и получает разрешение на транзит от Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
По данным авиакомпания «Хунну эйр», в целях обеспечения безопасности полетов в Бишкек сегодняшний рейс отложен на неопределенный срок из-за невозможности установить контакты с государственными органами Казахстана.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения