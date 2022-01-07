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Монгольская частная авиакомпания «Хунну эйр» отменила рейс из Улан-Батора в Бишкек

CentralAsia (MNG) -  Монгольская частная авиакомпания «Хунну эйр» отменила вчерашний рейс Улан-Батор-Бишкек в связи с события, происходящими в Казахстане.

Это связано с тем, что маршрут рейса в Бишкек проходит над территорией Казахстана, и получает разрешение на транзит от Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

По данным авиакомпания «Хунну эйр», в целях обеспечения безопасности полетов в Бишкек сегодняшний рейс отложен на неопределенный срок из-за невозможности установить контакты с государственными органами Казахстана.

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