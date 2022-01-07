Внешнеторговый оборот Монголии в 2021 году вырос на 25%

CentralAsia (MNG) - Главное таможенное управление представило предварительные результаты внешней торговли за 2021 год.

В 2021 году общий внешнеторговый оборот достиг 16,1 миллиарда долларов США, что на 25 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Профицит внешней торговли составляет 2,4 миллиарда долларов. За отчетный период экспорт составил 9,2 миллиарда долларов, увеличившись на 22,1 процента. Доля минеральных продуктов в общем объеме экспорта в 2021 году составила 81,3 процента.

Логистические проблемы на пограничных переходах ограничивают внешнюю торговлю и препятствуют восстановлению экономики. Ужесточение Китаем пограничных ограничений в преддверии зимних Олимпийских игр привело к резкому падению экспорта сырья из Монголии. Однако из-за высоких цен на ключевые экспортные товары, такие как уголь и медный концентрат, доходы от экспорта превысили ожидания в 2021 году. К примеру, экспорт медного концентрата в 2021 году превысил целевой показатель на 111 процентов.

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