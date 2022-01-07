Количество рейсов через Монголию увеличилось из-за беспорядков в Казахстане

CentralAsia (MNG) - В Республике Казахстан объявлено чрезвычайное положение, а президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства.

В связи с этим количество самолетов, летевших через Казахстан, изменило маршруты и из соображений безопасности стало летать через Монголию.

Поскольку воздушное пространство так стратегически важно и неразрывно связано с безопасностью, авиакомпании часто меняют маршруты в случае войны и её возникновения и развития.

Страны регулируют свои воздушные границы в рамках Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в соответствии со своими собственными и международными законами и правилами с соседними странами.

Монголия — мирная страна и может стать важным мостом между Европой и Азией.

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