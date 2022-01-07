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Америка предложила Казахстану помощь в решении проблем в стране

CentralAsia (KZ) -  США готовы помочь Казахстану разобраться с проблемами, которые привели к протестам, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на брифинге.

По словам Неда Прайса, по сути они (проблемы) являются «экономическими и политическими».

«Мы считаем, что правительство Казахстана сможет решить проблемы, которые выразились во время этих протестов, и надеемся на это. Если мы можем помочь Казахстану в решении этих проблем, США готовы сделать это», - сказал он.

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