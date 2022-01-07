США усомнились в законности запроса Казахстана на помощь ОДКБ с протестами

Джен Псаки

CentralAsia (KZ) - Соединенные Штаты не знают, был ли законным запрос властей Казахстана на развертывание в стране сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в республике. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС.

«Мы внимательно отслеживаем сообщения о том, что Организация Договора о коллективной безопасности направила свои Коллективные миротворческие силы в Казахстан. У нас есть вопросы о характере этого запроса [Казахстана], о том, было ли это законным приглашением или нет. На данный момент мы не знаем этого», - сказала Псаки.

По ее версии, международное сообщество будет следить за потенциальным нарушением прав человека в республике. «Мы призываем миротворческие силы ОДКБ и правоохранительные ведомства [Казахстана] соблюдать международные обязательства в сфере прав человека, чтобы поддерживать мирное урегулирование», - сказала пресс-секретарь Белого дома.

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