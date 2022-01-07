Минздрав уточнил данные о случаях заражения «омикроном» в Монголии

CentralAsia (MNG) - Заражение «омикроном» внутри страны не выявлено, уточнил Минздрав. Все подтвержденные случаи — завозные. Ведомство сообщило более чем о 10 заболевших. В частности были заражение «омикроном» обнаружены у 10 миротворцев из Южного Судана и по одному прибывших туристов из Бангкока и Турции.

За минувшие 24 часа в стране выявлено 773 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 393 тыс. 550.

Из новых случаев 597 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 143 были выявлены в регионах страны, и 33 завозных, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 725 пациентов находятся в легком, 1 994 — в тяжелом, 463 — в критическом и 25 — в крайне критическом состоянии. За сутки от коронавируса скончался 1 человека.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 995.

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