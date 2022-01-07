Токаев провел заседание контртеррористического штаба. Фото

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 января в резиденции Акорда провел совещание с участием руководства Администрации Президента, Совета безопасности, силовых структур. Об этом сообщается на сайте Акорды.

На заседании рассмотрены оперативная обстановка в стране, ход антитеррористической операции, ситуация в регионах.

«Началась операция антитеррор. Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков», - заявил Токаев.

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