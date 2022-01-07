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Сегодня нам как никогда важно проявить сплоченность, чтобы обеспечить стабильность в стране, - президент Токаев поздравил с Рождеством

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Рождеством Христовым.

Он выразил сожаление, что в связи со сложной обстановкой в стране и введенным чрезвычайным положением верующие не смогут отпраздновать его согласно всем традициям.

«Но оставаясь дома рядом с самыми близкими, важно помнить, что этот светлый, добрый праздник олицетворяет непреходящие духовно-нравственные ценности, идеи гуманизма и милосердия, вселяет надежду и веру в лучшее.

Православие всегда вносило большой вклад в сохранение мира и согласия, укрепление атмосферы взаимопонимания и доверия в нашем обществе. Многообразие религий, традиций и культур является прочной основой нашей государственности.

Сегодня нам как никогда важно проявить сплоченность и солидарность, чтобы обеспечить спокойствие и стабильность в стране. Уверен, вместе мы преодолеем все трудности и испытания, сохранив наше главное достояние – единство нашего народа!» - сказал он.

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