Минздрав Казахстана сообщил о резком ухудшении эпидситуации в стране

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CentralAsia (KZ) - Вице-министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что в стране ухудшилась санитарно-эпидемиологическая обстановка. Об этом сообщает Vласт.kz.

«В связи с циркуляцией варианта коронавирусной инфекции «Омикрон» и нарушениями санитарно-эпидемиологического режима отмечается резкое ухудшение эпидситуации в Казахстане», - сообщила она.

Согласно матрице оценки эпидситуации, в «красную зону» перешла столица, в «желтую зону» – Шымкент и Алматы. Рост заболеваемости COVID-19 за последнюю неделю отмечается в Шымкенте в 4,7 раза, в Алматы – в 2 раза, в столицу – на 13%.

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