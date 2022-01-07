В Таразе наблюдаются большие очереди за оплату за свет

CentralAsia (KZ) - Сообщается о госпитализации большого числа раненых в Таразе после ночной зачистки, среди них много молодежи, пишет КазТАГ.

Основные стычки проходили в парке первого президента. Много сожженных машин. Выбита дверь горакимата Тараза. В городе не работает интернет.

Большие очереди (не менее 500 человек) с утра на оплату за свет, как оказалось, в Таразе электричество население получает по предоплате, то есть «закидывает на баланс» как за мобильную связь, и после превышения лимита свет отключается автоматически, это один из проектов в рамках «цифровизации», монополист заверил, что расширил число касс для приема оплаты за электричество до семи.

Официальные телеканалы говорят лишь о паре обгоревших зданий, но их намного больше, пишет КазТАГ.

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