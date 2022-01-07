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Протесты в Казахстане: Все здания городских и районных акиматов взяты под контроль, - МВД
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// фото Zakon.kz

CentralAsia (KZ) -  Все здания городских и районных акиматов, отделения полиции по стране взяты под контроль, сообщает телеканал «Хабар 24» со ссылкой на МВД страны.

«Ведомства взяты под усиленную охрану. На территории страны выставлено 70 круглосуточных блокпостов», - передает канал.

В Алматы вторые сутки продолжается спецоперация по зачистке мегаполиса от бандитских формирований.

Ночью в городе были слышны выстрелы, которые периодически раздаются и сейчаc.

«На площади Республики группа экстремистов забаррикадировала здание телеканала «Мир», есть жертвы, тела погибших лежат прямо на улице», - сообщает гостелеканал.

Всего по стране задержаны более 3 тыс. человек.

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