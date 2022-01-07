Минторговли Казахстана озвучило размер ущерба торговых объектов

Мародерство в Алматы.

CentralAsia (KZ) - В Министерство торговли поступает много жалоб от граждан относительно невозможности производить оплату за продукты питания посредством платежных карточек и онлайн, говорится в сообщении министерства от 6 января.

В связи с контртеррористической операцией заблокирован доступ к интернету и из-за чего возникла невозможность безналичной оплаты за товары в торговых объектах.

Как пишет Минторговли, ситуация в торговой сфере во многих регионах стабильная, работа торговых объектов продолжается в штатном режиме, за исключением ряда торговых объектов в городах Алматы, Талдыкоргане, Уральске, Шымкенте и Таразе, которые пострадали в результате мародерства.

Справка: 25 магазинов Спортмастер, 14 магазинов Технодом, 12 магазинов Магнум, 11 магазинов Сулпак, 11 магазинов Kimex, 8 магазинов Mon Amie, 7 магазинов Alser, а также магазины Интертоп, Метро, Вайлет, Эврика и Kari.

По предварительным оценкам, размер ущерба составил порядка 26,2 млрд тенге или $60,1 млн («Магнум» – 10 млрд тенге, «Технодом» – 5,5 млрд тенге, «Сулпак» – 5,14 млрд тенге, «Спортмастер» – 3 млрд тенге, Alser – 1,5 млрд тенге, Kimex – 1 млрд тенге, «Интертоп» и «Эврика» – 50 млн тенге).

Запасов основных продуктов питания на сегодня остается достаточно. При этом все необходимые условия для бесперебойных поставок продуктов питания создаются торговыми объектами при поддержке местных исполнительных органов.

Исключаются и не допускаются в деятельности торговых объектов спекуляция при установлении цен на продукты питания, отмечает министерство.

По вопросам в сфере торговли, в том числе по ценам, граждане вправе обратиться в местные исполнительные органы (акиматы), Министерство торговли и интеграции РК и профильный Комитет по защите прав потребителей МТИ РК.

По вопросам подачи письменного обращения в Министерство торговли и интеграции РК и Комитет по защите прав потребителей можно обращаться по телефону 8 (7172) 750672, 750677, 750688, 87751352338, 87083409649 (канцелярия).

Также для получения консультаций по вопросам прав потребителей в Комитете по защите прав потребителей принимаются звонки по следующим номерам: 8 (7172) 749832, 749836 и 751632, 87787956329

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