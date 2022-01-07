«Талибан» отреагировал на митинги в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Талибы в Афганистане заявили об обеспокоенности ситуацией в Казахстане. В заявлении движения говорится, что Кабул внимательно следит за развитием событий. Пост в своем Twitter опубликовал представитель Министерства иностранных дел Афганистана Абдул Кахар Балхи.

IEA is closely monitoring situation in Kazakhstan & as a close neighbor & economic partner state, is concerned about the recent unrest. It urges both the government & protestors to resolve issues through talks & peaceful means, & to return calm & stability to the country. pic.twitter.com/z0gzGWUJ9e — Abdul Qahar Balkhi (@QaharBalkhi) January 6, 2022

«Как близкий сосед и торговый партнер Афганистан обеспокоен недавними беспорядками», - отмечается в заявлении.

«Талибан» призывает правительство Казахстана начать диалог и урегулировать обстановку мирными средствами. При этом, движение считает, что безопасность и стабильность в регионе является важнейшими условиями экономического роста и благополучия людей.

15 августа талибы захватили Кабул, а после подчинили остальные провинции Афганистана.

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