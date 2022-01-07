В Казахстане жителей просят сохранить фото и видео беспорядков — начата фиксация следов преступлений

- Казахстан, происшествия
- 10:44, 07 января 2022
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CentralAsia (KZ) - «В Казахстане проводятся сбор и фиксация следов преступления», сказал начальник службы специальных прокуроров Генпрокуратуры Ризабек Ожаров, пишет Sputnik.kz.
В этой связи Генпрокуратура Казахстана попросила население сохранить имеющиеся на видеокамерах и мобильных телефонах записи совершенных правонарушений.
При наличии информации, способствующей раскрытию преступлений, просят обращаться в кол-центр по номеру 115.
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