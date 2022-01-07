Токаев в полдень выступит с обращением к народу

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в обед выступит с обращением к народу о ситуации в стране, сообщает «Хабар 24» со ссылкой на пресс-секретаря Берика Уали.

Ранее глава государства провел заседание контртеррористического штаба. Он заявил, что во всех регионах страны восстановлен «конституционный порядок», однако нужно, по его словам, продолжать контртеррористические операции «до полного уничтожения боевиков».

В Казахстане со 2 января продолжаются протесты. Демонстранты требовали снижения цен на сжиженный газ, однако после этого беспорядки не прекратились. Погибли десятки человек, сотни получили ранения. Правительство ушло в отставку. На территории всей страны действует чрезвычайное положение. В страну прибыли миротворцы стран ОДКБ.

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