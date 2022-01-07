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На всей территории Казахстан введен «критический красный» уровень террористической опасности
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Власти Казахстана ввели критический - красный - уровень террористической опасности на всей территории республики. Об этом сообщила в пятницу пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

«6 января 2022 года в городе Нур-Султане председателем Комитета национальной безопасности генерал-майором Ермеком Сагимбаевым проведено заседание Республиканского оперативного штаба (РОШ) по борьбе с терроризмом. Приказом председателя КНБ, руководителем РОШ по согласованию с президентом на всей территории Республики Казахстан введен критический красный уровень террористической опасности. Во всех регионах страны установлен режим антитеррористической операции», - говорится в сообщении КНБ.

В этой связи первые руководители государственных органов приняли меры, направленные на стабилизацию обстановки в стране и устранение террористической угрозы личности и государству.

Что значит «красный» уровень террористической опасности?

Спецслужбам на этом уровне разрешается:

- производить личный досмотр и досмотр вещей, транспортных средств, временно ограничивать или запрещать их движение;

- беспрепятственно проникать в жилые и иные помещения;

- предпринимать такие меры, как контроль переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем.

Кроме того, предполагается полная мобилизация и боевая готовность всех сил спецслужб, а также усиление режимных мер.

В Казахстане со 2 января продолжаются протесты. Демонстранты требовали снижения цен на сжиженный газ, однако после этого беспорядки не прекратились. Погибли десятки человек, сотни получили ранения. Правительство ушло в отставку. На территории всей страны действует чрезвычайное положение. В страну прибыли миротворцы стран ОДКБ.

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